Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1874-1889 года "Тип 1874-1889". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1874-1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874-1889 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6501 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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