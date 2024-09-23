Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1887 года J "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 408,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3786 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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- Chaponnière (1)
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- Künker (5)
- Möller (2)
- Rhenumis (1)
- WAG (1)
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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