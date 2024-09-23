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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1887 года J "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года J "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года J "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 408,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3786 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (5)
  • Künker (5)
  • Möller (2)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (1)
Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 J на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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