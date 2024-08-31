Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1888 года G "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 611,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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