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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1888 года G "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года G "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года G "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 611,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Германия 20 пфеннигов 1888 G на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 G на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 G на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 G на аукционе Stephen Album - September 22, 2012
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 G на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 G на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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