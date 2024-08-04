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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1892 года A "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1892 года A "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1892 года A "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,712,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1892 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3930 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Heritage - June 4, 2004
Германия 20 пфеннигов 1892 A на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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