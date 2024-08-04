Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1892 года A "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,712,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1892 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3930 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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