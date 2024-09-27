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Монеты Германии 1892 года
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Имперские монеты
1 марка 1892 A
Средняя цена
130 $
Продажи
0
23
1 марка 1892 D
Средняя цена
190 $
Продажи
0
21
1 марка 1892 E
Средняя цена
490 $
Продажи
0
17
1 марка 1892 F
Средняя цена
230 $
Продажи
0
27
1 марка 1892 G
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
49
1 марка 1892 J
Средняя цена
470 $
Продажи
0
17
1 марка 1891-1916
Смещение штемпеля
Средняя цена
24000 $
Продажи
1
73
20 пфеннигов 1892 A
Средняя цена
90 $
Продажи
0
16
20 пфеннигов 1892 D
Средняя цена
180 $
Продажи
1
14
20 пфеннигов 1892 E
Средняя цена
150 $
Продажи
0
33
20 пфеннигов 1892 F
Средняя цена
170 $
Продажи
0
18
20 пфеннигов 1892 G
Средняя цена
140 $
Продажи
0
15
20 пфеннигов 1892 J
Средняя цена
85 $
Продажи
0
8
20 пфеннигов 1890-1892
Смещение штемпеля
Средняя цена
280 $
Продажи
0
2
10 пфеннигов 1892 A
Средняя цена
50 $
Продажи
0
3
10 пфеннигов 1892 D
Средняя цена
85 $
Продажи
0
3
10 пфеннигов 1892 E
Средняя цена
90 $
Продажи
0
5
10 пфеннигов 1892 F
Средняя цена
170 $
Продажи
0
5
10 пфеннигов 1892 G
Средняя цена
450 $
Продажи
0
2
10 пфеннигов 1892 J
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
12
10 пфеннигов 1890-1916
Смещение штемпеля
Средняя цена
130 $
Продажи
0
10
10 пфеннигов 1890-1916
Поворот штемпеля
Средняя цена
45 $
Продажи
0
5
5 пфеннигов 1892 A
Средняя цена
70 $
Продажи
0
4
5 пфеннигов 1892 D
Средняя цена
180 $
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1892 E
Средняя цена
770 $
Продажи
0
7
5 пфеннигов 1892 F
Средняя цена
280 $
Продажи
0
6
5 пфеннигов 1892 G
Средняя цена
290 $
Продажи
0
3
5 пфеннигов 1892 J
Средняя цена
100 $
Продажи
0
15
5 пфеннигов 1890-1915
Смещение штемпеля
Средняя цена
85 $
Продажи
0
6
5 пфеннигов 1890-1915
Тонкий кружок
Средняя цена
350 $
Продажи
0
8
1 пфенниг 1892 A
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 пфенниг 1892 D
Средняя цена
110 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1892 E
Средняя цена
110 $
Продажи
0
15
1 пфенниг 1892 F
Средняя цена
340 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1892 G
Средняя цена
120 $
Продажи
0
18
1 пфенниг 1892 J
Средняя цена
90 $
Продажи
0
10
1 пфенниг 1890-1916 J
Смещение штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
14
1 пфенниг 1890-1916 J
Инкузный брак
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
16
Монеты Бадена
2 марки 1892 G Баден
Средняя цена
530 $
Продажи
1
76
Монеты Вюртемберга
5 марок 1892 F Вюртемберг
Средняя цена
210 $
Продажи
1
49
5 марок 1892-1913 Вюртемберг
Смещение штемпеля
Средняя цена
910 $
Продажи
0
3
2 марки 1892 F Вюртемберг
Средняя цена
250 $
Продажи
0
51
Монеты Гамбурга
2 марки 1892 J Гамбург
Средняя цена
270 $
Продажи
0
38
Монеты Гессена
20 марок 1892 A Гессен
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
230
Монеты Пруссии
20 марок 1892 A Пруссия
Средняя цена
410 $
Продажи
0
66
10 марок 1892 A Пруссия
Средняя цена
770 $
Продажи
0
76
5 марок 1892 A Пруссия
Средняя цена
480 $
Продажи
0
68
5 марок 1891-1908 Пруссия
Смещение штемпеля
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
8
2 марки 1892 A Пруссия
Средняя цена
120 $
Продажи
3
105
2 марки 1891-1912 Пруссия
Смещение штемпеля
Средняя цена
320 $
Продажи
0
15
Монеты Рейсс-Грейц
2 марки 1892 A Рейсс-Грейц
Средняя цена
730 $
Продажи
2
389
Монеты Саксен-Веймар-Эйзенаха
20 марок 1892 A Саксен-Веймар-Эйзенах
Средняя цена
3300 $
Продажи
1
111
2 марки 1892 A Саксен-Веймар-Эйзенах
Средняя цена
380 $
Продажи
2
280
Монеты Саксонии
2 марки 1892 E Пробные Посещение королем монетного двора
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
120
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Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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