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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1892 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1892 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 марка 1892 D
Средняя цена 190 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 марка 1892 E
Средняя цена 490 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 марка 1892 F
Средняя цена 230 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 марка 1892 G
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 марка 1892 J
Средняя цена 470 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 марка 1891-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 24000 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1892 A
Средняя цена 90 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1892 D
Средняя цена 180 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1892 E
Средняя цена 150 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1892 F
Средняя цена 170 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1892 G
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1892 J
Средняя цена 85 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890-1892 Смещение штемпеля
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1892 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1892 D
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1892 E
Средняя цена 90 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1892 F
Средняя цена 170 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1892 G
Средняя цена 450 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1892 J
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1892 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1892 D
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1892 E
Средняя цена 770 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1892 F
Средняя цена 280 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1892 G
Средняя цена 290 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1892 J
Средняя цена 100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Тонкий кружок
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1892 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1892 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1892 E
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1892 F
Средняя цена 340 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1892 G
Средняя цена 120 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1892 J
Средняя цена 90 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
2 марки 1892 G Баден
Средняя цена 530 $
Продажи
1 76

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
5 марок 1892 F Вюртемберг
Средняя цена 210 $
Продажи
1 49
Аверс
Реверс
5 марок 1892-1913 Вюртемберг Смещение штемпеля
Средняя цена 910 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 марки 1892 F Вюртемберг
Средняя цена 250 $
Продажи
0 51

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
2 марки 1892 J Гамбург
Средняя цена 270 $
Продажи
0 38

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
20 марок 1892 A Гессен
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 230

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1892 A Пруссия
Средняя цена 410 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
10 марок 1892 A Пруссия
Средняя цена 770 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
5 марок 1892 A Пруссия
Средняя цена 480 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
5 марок 1891-1908 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 марки 1892 A Пруссия
Средняя цена 120 $
Продажи
3 105
Аверс
Реверс
2 марки 1891-1912 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 320 $
Продажи
0 15

Монеты Рейсс-Грейц

Аверс
Реверс
2 марки 1892 A Рейсс-Грейц
Средняя цена 730 $
Продажи
2 389

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенаха

Аверс
Реверс
20 марок 1892 A Саксен-Веймар-Эйзенах
Средняя цена 3300 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
2 марки 1892 A Саксен-Веймар-Эйзенах
Средняя цена 380 $
Продажи
2 280

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
2 марки 1892 E Пробные Посещение королем монетного двора
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 120
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