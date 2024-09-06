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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1892 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1892 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1892 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 360,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1892 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (10)
  • WAG (5)
Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1892 G на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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