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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1891-1916 года "Тип 1891-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 марка 1891-1916 года "Тип 1891-1916" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1891-1916 года "Тип 1891-1916" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1891-1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1891-1916 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Leu - February 26, 2024
Продавец Leu
Дата 26 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 CHF
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Leu - February 26, 2024
Продавец Leu
Дата 26 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - January 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - August 20, 2023
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - August 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Nomos - May 22, 2023
Продавец Nomos
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Leu - March 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - November 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - October 27, 2022
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - October 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - October 27, 2022
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - October 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - September 20, 2020
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - September 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - August 9, 2020
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Heritage - August 9, 2020
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - August 18, 2024
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - August 18, 2024
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - August 18, 2024
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - August 18, 2024
Германия 1 марка 1891-1916 на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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