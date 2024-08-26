Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1891-1916 года "Тип 1891-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1891-1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1891-1916 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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