Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1891 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1891 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 марка 1891 D
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
1 марка 1891-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 24000 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890-1892 Смещение штемпеля
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1891 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1891 D
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1891 E
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1891 F
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1891 G
Средняя цена 840 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1891 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1891 E
Средняя цена 450 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1891 F
Средняя цена 130 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1891 G
Средняя цена 420 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Тонкий кружок
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1891 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1891 D
Средняя цена 180 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1891 E
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1891 F
Средняя цена 100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1891 G
Средняя цена 300 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1891 J
Средняя цена 120 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
5 марок 1891 D Бавария
Средняя цена 250 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
2 марки 1891 D Бавария
Средняя цена 230 $
Продажи
1 73

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
10 марок 1891 G Баден
Средняя цена 290 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
5 марок 1891 G Баден
Средняя цена 160 $
Продажи
1 89
Аверс
Реверс
5 марок 1891 G Баден Надпись "BΛDEN"
Средняя цена 800 $
Продажи
3 160

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
10 марок 1891 F Вюртемберг
Средняя цена 450 $
Продажи
0 102

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
5 марок 1891 J Гамбург
Средняя цена 610 $
Продажи
0 21

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
5 марок 1891 A Гессен
Средняя цена 800 $
Продажи
2 420
Аверс
Реверс
2 марки 1891 A Гессен
Средняя цена 690 $
Продажи
2 341

Монеты Ольденбурга

Аверс
Реверс
2 марки 1891 A Ольденбург
Средняя цена 340 $
Продажи
3 568

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1891 A Пруссия
Средняя цена 490 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
5 марок 1891 A Пруссия
Средняя цена 240 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
5 марок 1891-1908 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 марки 1891 A Пруссия
Средняя цена 200 $
Продажи
1 74
Аверс
Реверс
2 марки 1891-1912 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 320 $
Продажи
0 15

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
10 марок 1891 E Саксония
Средняя цена 310 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
5 марок 1891 E Саксония
Средняя цена 690 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
2 марки 1891 E Саксония
Средняя цена 300 $
Продажи
0 50
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск