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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1891 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1891 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1891 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 711,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1891 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Grün (6)
  • Kroha (1)
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  • Pesek Auctions (1)
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  • Teutoburger (5)
  • WAG (4)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1891 A на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Германия 1 марка 1891 A на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 1 марка 1891 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1891 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1891 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 марка 1891 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Kroha - June 17, 2014
Продавец Kroha
Дата 17 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1891 A на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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