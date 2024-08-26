Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1891 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 711,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1891 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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