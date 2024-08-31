Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1891 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1891
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1891 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
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