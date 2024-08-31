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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1891 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1891 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1891 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1891
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1891 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2769 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1891 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1891 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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