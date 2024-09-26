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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1891 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1891 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,261

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4072 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 1 августа 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1891 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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