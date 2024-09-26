Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,261
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4072 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Где продать?
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