Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916". Поворот штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Поворот штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1890-1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890-1916 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1704 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 110 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Где продать?
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