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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916". Поворот штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1890-1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890-1916 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1704 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 110 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Teutoburger (4)
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Teutoburger - September 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Rauch - March 24, 2012
Продавец Rauch
Дата 24 марта 2012
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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