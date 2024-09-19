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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916" Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916" Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1890-1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1890-1916 года со знаком J. Инкузный брак. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 12000 USD. Торги состоялись 10 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе CNG - April 26, 2023
Продавец CNG
Дата 26 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе CNG - January 26, 2023
Продавец CNG
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 160 CHF
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VG
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Dorotheum - May 28, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Heritage - March 17, 2019
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Naumann - December 2, 2018
Продавец Naumann
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе CNG - January 11, 2017
Продавец CNG
Дата 11 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе CNG - September 11, 2007
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе CNG - May 20, 2003
Продавец CNG
Дата 20 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе CNG - May 20, 2003
Продавец CNG
Дата 20 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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