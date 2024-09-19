Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1890-1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1890-1916 года со знаком J. Инкузный брак. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 12000 USD. Торги состоялись 10 января 2017.
Сохранность
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Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Naumann
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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