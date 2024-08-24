1 пфенниг 1891 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1891 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 27 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.

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