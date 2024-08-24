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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1891 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1891 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1891 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,040,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1891 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 27 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.

Сохранность
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  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1891 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1891 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 пфенниг 1891 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 1 пфенниг 1891 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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