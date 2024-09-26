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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915". Тонкий кружок (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Тонкий кружок

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915" Тонкий кружок - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915" Тонкий кружок - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1890-1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1890-1915 года. Тонкий кружок. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 850 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
922 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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