Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915". Тонкий кружок (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Тонкий кружок
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1890-1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1890-1915 года. Тонкий кружок. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 850 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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