Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1891 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 98,420
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1891
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5055 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 11 марта 2023
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Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 30 октября 2022
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Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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