5 пфеннигов 1891 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1891 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

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