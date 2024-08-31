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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1891 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1891 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1891 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,313,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1891 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1891 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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