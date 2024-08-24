Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1891 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1891 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1891 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1891 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3228 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7200 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (4)
  • Felzmann (2)
  • Gärtner (3)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (13)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (6)
  • Katz (1)
  • Künker (28)
  • Reinhard Fischer (4)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (4)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (14)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (4)
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
4815 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1891 D на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1891 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск