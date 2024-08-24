Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1891 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1891 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3228 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7200 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2013.
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность VF
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