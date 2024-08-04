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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1891 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1891 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,1110 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 543,962

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 950 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1891 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1891 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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