2 марки 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 950 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность PROOF (19) UNC (11) AU (31) XF (11) VF (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (3) MS63 (1) MS62 (1) PF64 (6) CAMEO (1) Сервис NGC (4) PCGS (8)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

Aureo & Calicó (2)

Busso Peus (3)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (1)

Frühwald (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (12)

Heritage (2)

Höhn (1)

Katz (2)

Künker (15)

Möller (3)

Monnaies d'Antan (1)

Münzen & Medaillen (1)

Numisor (1)

Reinhard Fischer (2)

SINCONA (1)

Stack's (1)

Teutoburger (7)

TMAJK sro (1)

VL Nummus (1)

WAG (9)

WCN (2)

Westfälische (1)

Wójcicki (1)