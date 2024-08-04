Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,1110 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 543,962
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 950 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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