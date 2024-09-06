Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1891 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,263,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1891 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2058 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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