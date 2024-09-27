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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1891 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1891 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1891 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,700

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1891
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4404 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1891 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1891 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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