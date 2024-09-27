Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1891 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,700
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1891
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4404 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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