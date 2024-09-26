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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1890-1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1890-1916 года со знаком J. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 8 октября 2007.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Künker (1)
  • Möller (4)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Teutoburger - September 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1890-1916 J на аукционе Künker - October 8, 2007
Продавец Künker
Дата 8 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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