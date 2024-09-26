Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1890-1916 года J "Тип 1890-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1890-1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1890-1916 года со знаком J. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 8 октября 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (2)
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- Teutoburger (5)
- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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