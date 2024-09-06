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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1891 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1891 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1891 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 59,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1891
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Reinhard Fischer - May 25, 2012
Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1891 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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