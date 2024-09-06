Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1891 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 59,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1891
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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