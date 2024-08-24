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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1891-1908 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1891-1908 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1891-1908 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1891-1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891-1908 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1800 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Emporium Hamburg (3)
  • Grün (1)
  • Teutoburger (3)
Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1891-1908 "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1891 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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