Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1891-1908 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1891-1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891-1908 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1800 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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