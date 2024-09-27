Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1891 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1891
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1419 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1900 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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