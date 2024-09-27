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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1891 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1891 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1891 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1891
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1419 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1900 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1891 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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