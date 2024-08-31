Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1890-1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1890-1915 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
- Möller (3)
- Teutoburger (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск