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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1890-1915 года "Тип 1890-1915" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1890-1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1890-1915 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Möller (3)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1890-1915 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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