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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1891 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1891 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1891 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1891
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NOA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • Wu-eL (1)
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Gärtner - October 10, 2018
Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе GINZA - August 9, 2018
Продавец GINZA
Дата 9 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1891 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1891 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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