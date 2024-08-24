Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1891 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1891
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1891 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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