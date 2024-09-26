Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1890-1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890-1916 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1481 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Möller (4)
- Numedux (1)
- Status International (2)
- Teutoburger (1)
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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