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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1890-1916 года "Тип 1890-1916" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1890-1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1890-1916 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1481 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Möller (4)
  • Numedux (1)
  • Status International (2)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Status International - June 11, 2021
Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Status International - October 16, 2020
Продавец Status International
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1890-1916 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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