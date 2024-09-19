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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1891 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1891 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1891 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,489,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1891 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1273 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • WAG (3)
Германия 10 пфеннигов 1891 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 10 пфеннигов 1891 E на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 пфеннигов 1891 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1891 E на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1891 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1891 E на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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