Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1891 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 942,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1891 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6509 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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