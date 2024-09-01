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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1891 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1891 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1891 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 942,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1891 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6509 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 5 пфеннигов 1891 F на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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