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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1890-1892 года "Тип 1890-1892". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1890-1892 года "Тип 1890-1892" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1890-1892 года "Тип 1890-1892" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1890-1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890-1892 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • WAG (1)
Германия 20 пфеннигов 1890-1892 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890-1892 на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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