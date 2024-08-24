Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1890-1892 года "Тип 1890-1892". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1890-1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890-1892 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- WAG (1)
Где продать?
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