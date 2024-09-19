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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1891 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1891 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1891 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,837,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1891 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1324 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 12 марта 2023.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1891 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1891 J на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 1 пфенниг 1891 J на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1891 J на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 пфенниг 1891 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1891 J на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1891 J на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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