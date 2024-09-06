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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1891-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1891-1912 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1891-1912 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1891-1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9223 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Stack's - June 27, 2019
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Schulman - November 17, 2013
Продавец Schulman
Дата 17 ноября 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - September 19, 2003
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - September 19, 2003
Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1891-1912 "Пруссия" на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1891 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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