Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1891-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1891-1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9223 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Schulman
Дата 17 ноября 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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