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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1891 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1891 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1891 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,812,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1891 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 62 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Schulman (2)
Германия 10 пфеннигов 1891 D на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 пфеннигов 1891 D на аукционе Schulman - June 21, 2023
Продавец Schulman
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1891 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 пфеннигов 1891 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1891 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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