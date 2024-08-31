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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1891 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1891 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1891 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 360,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1891 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Stephen Album - May 17, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 17 мая 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1891 G на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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