Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1891 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 360,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1891 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 17 мая 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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