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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1891 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1891 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1891 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 246,050

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1891
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 3000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
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Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1891 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1891 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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