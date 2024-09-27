Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1891 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 246,050
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1891
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1891 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 3000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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