Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,752,452
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1891
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе London Coins LTD за 4400 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Attica Auctions (1)
- Bereska (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (3)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (5)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (4)
- Höhn (3)
- Kroha (1)
- Künker (12)
- Leu (1)
- MARCINIAK (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (2)
- Reinhard Fischer (18)
- Rhenumis (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
- Varesi (1)
- WAG (7)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 8 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 марок 1891 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск