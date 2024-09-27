20 марок 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе London Coins LTD за 4400 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.

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