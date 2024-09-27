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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1891 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1891 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1891 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,752,452

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1891
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1891 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе London Coins LTD за 4400 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WAG (7)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Wormser Auktionshaus - May 31, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - January 8, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 8 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе Varesi - March 22, 2021
Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Германия 20 марок 1891 A "Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1891 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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