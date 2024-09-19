10 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1800 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.

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