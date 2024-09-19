Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,633
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1800 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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