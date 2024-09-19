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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1892 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1892 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,633

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1800 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Varesi - March 22, 2021
Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1892 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1892 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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