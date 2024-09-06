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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1892 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1892 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1892 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 177,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6401 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - June 15, 2023
Продавец Heritage
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1892 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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