Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1892 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 177,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6401 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (10)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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