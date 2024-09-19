Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1892
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (280)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3300 проданному на аукционе Auction World за 280000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.
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