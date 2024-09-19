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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1892
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (280)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3300 проданному на аукционе Auction World за 280000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность AU
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 2 марки 1892 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1892 "Саксен-Веймар-Эйзенах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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