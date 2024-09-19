2 марки 1892 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3300 проданному на аукционе Auction World за 280000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.

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