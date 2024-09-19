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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенаха 2 марки Германской империи - Германия

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2 марки 1892-1898

Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1892 A 50,000 2 2801898 A 100,000 2 434
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2 марки 1901

Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1901 A 100,000 2 332
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2 марки 1903

Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1903 A Свадьба 40,000 1,000 3 389
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2 марки 1908

Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1908 A Йенский университет 50,000 3 634
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