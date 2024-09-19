Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Саксен-Веймар-Эйзенаха 2 марки Германской империи - Германия
2 марки 1892-1898Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1892 A 50,000 2 2801898 A 100,000 2 434
2 марки 1901Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1901 A 100,000 2 332
2 марки 1903Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1903 A Свадьба 40,000 1,000 3 389
2 марки 1908Саксен-Веймар-Эйзенах
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1908 A Йенский университет 50,000 3 634
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