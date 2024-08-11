2 марки 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1431 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

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