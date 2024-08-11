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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм Эрнст (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (332)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1431 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Саксен-Веймар-Эйзенах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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