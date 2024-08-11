Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Вильгельм Эрнст (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (332)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1431 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5500 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (24)
- CNG (1)
- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- Dorotheum (4)
- Emporium Hamburg (16)
- Felzmann (2)
- Gärtner (2)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (9)
- Grün (23)
- Heritage (5)
- HIRSCH (10)
- Höhn (25)
- Katz (4)
- Kricheldorf (1)
- Kroha (3)
- Künker (71)
- Meister & Sonntag (1)
- Möller (3)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Münzen Gut-Lynt (4)
- Numimarket (1)
- Numismatica Ranieri (2)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (12)
- Rhenumis (8)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (8)
- Sonntag (8)
- Teutoburger (40)
- UBS (3)
- WAG (22)
- Westfälische (7)
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 16
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 марки 1901 "Саксен-Веймар-Эйзенах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск