Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1892-1913 года "Вюртемберг". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1892-1913 года "Вюртемберг". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24803 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Lanz München (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 5 марок 1892 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск