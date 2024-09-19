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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1892-1913 года "Вюртемберг". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1892-1913 года "Вюртемберг" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1892-1913 года "Вюртемберг" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1892-1913
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1892-1913 года "Вюртемберг". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24803 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Lanz München (1)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1892-1913 "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1892-1913 "Вюртемберг" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Германия 5 марок 1892-1913 "Вюртемберг" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
1410 $
Цена в валюте аукциона 1410 USD
Германия 5 марок 1892-1913 "Вюртемберг" на аукционе Lanz München - December 11, 2012
Продавец Lanz München
Дата 11 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR

Где продать?

Для продажи 5 марок 1892 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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