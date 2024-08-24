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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1892 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1892 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1892 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 237,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3957 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1150 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1892 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1892 J на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1892 J на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 марка 1892 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 1 марка 1892 J на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 1 марка 1892 J на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1892 J на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1892 J на аукционе Heritage - June 4, 2004
Германия 1 марка 1892 J на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность MS60 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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