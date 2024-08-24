Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1892 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 237,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1892 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3957 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1150 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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