2 марки 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3100 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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