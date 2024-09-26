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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1892 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1892 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,1110 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 181,713

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3100 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 122 EUR
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Rapp - November 15, 2023
Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 2 марки 1892 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1892 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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