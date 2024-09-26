Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1892 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,1110 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 181,713
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3100 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rapp
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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