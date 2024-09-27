Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1892 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 141,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1892
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 15 марта 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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