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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1892 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1892 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1892 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 141,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1892
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 15 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 26, 2022
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Roxbury’s - July 22, 2021
Продавец Roxbury’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Roxbury’s - December 6, 2020
Продавец Roxbury’s
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Heritage - October 27, 2019
Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Heritage - October 27, 2019
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1892 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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