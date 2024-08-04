Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Гамбурга 2 марки Германской империи - Германия
2 марки 1876-1888Гамбург
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1876 J 3,962,000 2 3131876 J Медь. Пробные - 0 331877 J 500,000 1 361878 J 350,000 0 381880 J 99,000 0 321883 J 60,000 0 291888 J 100,000 1 116
2 марки 1892-1914Гамбург
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1892 J 141,000 0 381893 J 146,000 0 211896 J 286,000 0 511898 J 118,000 0 381899 J 286,000 0 451900 J 577,000 1 651901 J 482,408 0 551902 J 778,880 0 661903 J 817,215 1 691904 J 1,248,330 2 1361905 J 204,040 1 841906 J 1,224,910 1 1061907 J 1,225,503 1 1281908 J 367,750 0 341911 J 204,250 0 791912 J 78,500 1 781913 J 105,325 0 681914 J 327,758 1 152
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