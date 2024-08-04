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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1876 года J "Гамбург". Медь. Пробные (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Медь. Пробные

Аверс монеты - 2 марки 1876 года J "Гамбург" Медь Пробные - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1876 года J "Гамбург" Медь Пробные - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,67 гр
  • Диаметр 28,12 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1876
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1876 года "Гамбург" со знаком J. Медь. Пробные. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность SP58 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1876 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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