Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1876 года J "Гамбург". Медь. Пробные (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Медь. Пробные
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,67 гр
- Диаметр 28,12 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1876
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1876 года "Гамбург" со знаком J. Медь. Пробные. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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