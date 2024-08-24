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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1877 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1877 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1877 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1877
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6787 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
560 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Aurea - September 10, 2020
Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Heritage - October 4, 2018
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Heritage - October 4, 2018
Продавец Heritage
Дата 4 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1877 J "Гамбург" на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1877 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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