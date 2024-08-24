Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1877 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1877
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6787 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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