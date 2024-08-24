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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1908 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1908 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1908 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 367,750

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1908
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1908 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 470 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 550 CZK
Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 26, 2022
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1908 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1908 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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