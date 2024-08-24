Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1908 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 367,750
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1908
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1908 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 470 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1908 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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